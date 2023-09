Policier tué au Mans : 15 ans de réclusion criminelle requis contre l'accusé

Quinze années de réclusion criminelle, c'est la peine qu'a requise ce mercredi matin l'avocate générale à l'encontre de Charlie Fajole, cet automobiliste de 29 ans jugé depuis lundi par la cour d'assises de la Sarthe pour "violences volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner" sur le policier Eric Monroy , le 6 août 2020 au Mans.

Balayant la thèse "accidentelle" de l'homicide involontaire soutenue par la défense, la magistrate du parquet a insisté sur le comportement volontaire de l'accusé ce soir-là, lorsqu'il a tenté de fuir les policiers qui souhaitaient le contrôler, après l'avoir retrouvé endormi, au volant de sa Mercedes allumée, en plein carrefour avenue Olivier Heuzé.

"Il a voulu sa chute, il a obtenu sa mort"

"Il a effectué une marche avant de façon déterminée, avec une accélération maximum, dans le but de se débarrasser du policier accroché à sa voiture" et qui tentait de l'arrêter. "Il a voulu sa chute, il a obtenu sa mort", a-t-elle souligné, rappelant les condamnations précédentes de l'accusé pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion ou encore trafic de drogue.

Considérant toutefois sa bonne insertion professionnelle et l'existence d'un fils âgé de cinq ans, elle n'a pas demandé la peine maximale de 20 ans encourue dans ce cas de figure. Le verdict est attendu en fin de journée.