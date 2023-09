Policier tué au Mans : "Avec Éric, je me sentais en confiance", un témoignage poignant aux assises

La mort du policier manceau Éric Monroy est examinée depuis ce lundi par la cour d'assises de la Sarthe. Pendant trois jours, la juridiction sarthoise se penche sur cette soirée du nuit du 6 août 2020, au cours de laquelle le brigadier est mort en intervention , en tentant de contrôler un automobiliste endormi dans sa voiture. Le conducteur, Charlie Fajole , âgé de 26 ans au moment des faits, est accusé d'avoir mortellement blessé l'agent en le trainant sur plus de 200 mètres , avant de finir sa course dans le muret d'une maison. Au premier jour du procès, les collègues d'Éric Monroy, présents lors de l'intervention, ont livré un témoignage poignant.

Une intervention "banale"

Ce lundi, la cour s'est penchée dans le détail sur le déroulé de l'intervention, pour comprendre cette séquence de quelques secondes qui laissera Éric Monroy dans un état désespéré, " au delà de toute ressource thérapeutique " a indiqué le médecin légiste. Les jurés ont ainsi pu entendre le récit d'Axel, adjoint de sécurité en CDD à l'époque, ainsi que de la policière qui faisait comme lui partie de l'équipe depuis deux ans au moment du drame.

"C'était une intervention banale", se rappelle Tounilou, et même quand la voiture a redémarré, "à aucun moment je ne me suis dit qu'il allait mourir". "Quand la voiture a cogné le muret, je ne voyais plus Eric, je disais il est où ? Il est où ?" C'est seulement après avoir interpellé le chauffard qu'elle comprend, lorsque qu'elle entend qu'il y a "un collègue au sol près de la pharmacie". "Je n'ai pas eu le temps de lui parler", regrette-t-elle dans un sanglot.

"C'est toujours dans un coin de ma tête"

"Je me sentais en confiance avec Éric", raconte Axel, qui a aujourd'hui définitivement intégré la police. "Ça m'a renforcé dans mon choix, mais il a fallu que je m'accroche, que je parle de tout ça". Et quand il va, comme cela arrive souvent, sur des interventions pour des conducteurs endormis, "c'est toujours dans un coin de ma tête", avoue-t-il.

Sa collègue raconte qu'elle continue ce métier qu'elle aime "parce que les gens ont besoin de nous". Mais elle n'exerce plus sur la voie publique.