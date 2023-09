Policier tué au Mans : l'accusé condamné à 12 ans de réclusion criminelle

La cour d'assises de la Sarthe a rendu son verdict à l'encontre de l'automobiliste accusé d'avoir percuté et tué un policier au Mans en août 2020

L'automobiliste sarthois de 29 ans accusé d'avoir causé la mort du policier Eric Monroy lors d'un contrôle routier le 6 août 2020, avenue Olivier Heuzé au Mans, a été condamné ce mercredi à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Sarthe. Il a été reconnu coupable de "violences volontaires", qualification que contestait la défense. Pour la cour, Charlie Fajole était bien conscient de ses actes au moment des faits et l'intention de fuir est caractérisée.

Endormi dans sa voiture en plein carrefour au moment de l'intervention des policiers vers 3h30 le 6 août 2020, Charlie Fajole avait redémarré en trombe quelques minutes après son réveil, finissant sa course à 60 km/h dans un muret 200 mètres plus loin. Accroché au véhicule pour tenter de l'arrêter, Eric Monroy était mort sur place , victime de multiples fractures et de plusieurs hémorragies internes.

Un accident, selon la défense

"Il a voulu sa chute, il a obtenu sa mort ", avait souligné l'avocate générale en requérant 15 ans de réclusion criminelle. Pour elle, aucun doute sur les intentions de Charlie Fajole qui a redémarré sa voiture pour prendre la fuite, alors que l'agent était à moitié dans l'habitacle, pour tenter d'enlever la clef : "Il a effectué une marche avant de façon déterminée, avec une accélération maximum, dans le but de se débarrasser du policier". Me Laurent-Franck Liénard, l'avocat de la famille Monroy avait insisté sur l'aspect volontaire des faits : "Il a poussé la cale fichée dans le sol, sous le pneu avant gauche, sur 200 mètres ! Il était pied au plancher ! C'est insupportable d'entendre parler d'accident !"

La défense soutenait en effet cette thèse de l'accident. L'avocat de l'accusé, Me Jean de Bary, avait souligné l'incapacité de l'expert en accidentologie de prouver des coups de volants volontaires. Mais surtout, s'il a effectivement tenté de fuir, comme il l'a admis depuis le début de la procédure, "Charlie Fajole n'était pas en pleine conscience cette nuit-là et n'a pas compris ce qui se passait."

"Tous les témoins de la scène évoquent un réveil comateux", a-t-il insisté auprès du jury. Il a rappelé "les troubles du sommeil, les éveils confusionnels et les épisodes de somnambulisme dont souffre Charlie Fajole et dont tous ses proches ont déjà été témoins". Des éléments confirmés par l'experte psychologue mandatée par la cour d'assises. Et qui peuvent expliquer, selon elle, son comportement incohérent de fuite. "Je n'ai jamais voulu faire de mal à cet homme", a répété sans cesse l'accusé durant ces trois jours d'audience. Cette thèse d'un "éveil confusionnel" a donc été écartée par la cour d'assises.

"Vous devez avoir l'intime conviction que Charlie Fajole a eu l'intention d'attenter à la vie d'Eric Monroy pour le juger coupable de violences volontaires", avait plaidé son avocat. Mais pour lui, il fallait considérer ces faits comme un accident. Comme un homicide involontaire.