Policier tué au Mans : "Sa fille dit parfois vouloir mourir pour retrouver son papa"

C'était au tour des parties civiles de s'exprimer ce mardi devant les assises de la Sarthe. Depuis lundi, Charlie Fajole, un automobiliste de 29 ans, comparaît pour avoir entraîné la mort d'Eric Monroy , policier manceau de 43 ans, en prenant la fuite avec sa voiture lors d' un contrôle le 6 août 2020 , avenue Olivier Heuzé au Mans. La veuve de la victime et l'aînée de ses trois filles ont notamment pris la parole.

ⓘ Publicité

Vêtue de noir, elle parle d'une voix claire et assurée. Pourtant, depuis trois ans, Laurence Monroy "survit" dans un grand vide. Cinq mois avant la mort de son mari, le couple avait acheté la maison de ses rêves, au Mans, où il s'était installé en 2018. Trois semaines avant, les conjoints depuis plus de 20 ans s'étaient pacsés. "Tous nos projets se concrétisaient... Et tout a été brisé, explique-t-elle sobrement, sans craquer, on m'a arraché ma moitié, jamais ne ferai mon deuil." Quelques mois après les faits, en décembre, Laurence a tenu à épouser son mari, à titre posthume.

La souffrance indicible de sa plus jeune fille

Aujourd'hui, cette assistante sociale a pu reprendre le travail, progressivement, mais à temps partiel. Car elle doit maintenant s'occuper seule de leurs trois filles âgées de 18, 15 et 8 ans. Elle évoque les crises de larmes de la plus jeune, âgée de 5 ans au moment des faits, ou encore les mots rédigés par ses enseignantes, inquiètes de la voir si malheureuse. "C'est une enfant qui a dit vouloir mourir pour retrouver son papa... Pour son anniversaire, elle a fait le souhait qu'il ne soit plus mort", raconte-t-elle.

L'aînée de la fratrie, désormais majeure, demande une peine exemplaire. "Quand votre sœur de 7 ans vous dit qu'elle n'arrive plus à vivre sans son papa, c'est très dur", ajoute-t-elle, avant d'évoquer le sort de l'accusé : "Lui, quand il sortira de prison, il pourra voir sa famille, il pourra voir grandir son fils, mais je veux aussi que son fils comprenne qu'il a tué un homme, qu'il a tué un père."

L'accusé plaide un éveil confusionnel

Dans le box des accusés, la tête baissée, Charlie Fajole essuie ses larmes. Quelques heures plus tard, au moment de s'exprimer, il tente de trouver les mots : "Je suis responsable de la mort d'Eric Monroy, mais ce n'était pas volontaire, je n'ai jamais voulu faire de mal à cet homme. Quand j'ai compris que j'avais tué un père de famille, ça a été terrible."

Pour expliquer ce qui s'est passé ce soir-là dans sa tête et dans la voiture à laquelle Eric Monroy s'accrochait pour tenter de l'arrêter, l'accusé plaide des troubles du sommeil et un "éveil confusionnel". Endormi au moment de l'arrivée des policiers, il avoue avoir pris peur et tenté de fuir ce contrôle de police sans "être maître de toute sa conscience", estime l'experte psychologue. Des explications partielles et nébuleuses au regard des parties civiles. "Pour la famille, nous vous demandons un peu de sincérité", implore Maître Liénard, l'avocat des Monroy. Le procès s'achève ce mercredi.