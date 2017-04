Policier tué sur les Champs-Élysées : un hommage national rendu ce mardi

Un hommage national sera rendu ce mardi à 11h à Xavier Jugelé, le policier de 37 ans abattu jeudi dernier dans l'attentat djihadiste des Champs-Elysées. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qualifiés pour le deuxième tour de la Présidentielle, ont été conviés à la cérémonie.

Un hommage national sera rendu ce mardi à Xavier Jugelé, le policier de 37 ans abattu jeudi dans l'attentat djihadiste des Champs-Élysées. L'hommage débutera à 11h dans la cour de la Préfecture de police. Il sera rendu par le président François Hollande. Les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont été conviés à y assister par le chef de l'État sortant. Les drapeaux de l'Hôtel de Ville de Paris seront en berne. Des syndicats de police ont appelé à un rassemblement à la même heure sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, juste en face de la préfecture, également en hommage à leur collègue. Le registre de condoléances ouvert vendredi sur le site internet de la préfecture de police a reçu des milliers de messages.

C'était un garçon volontaire, dynamique, enthousiaste, proche des gens" - Michaël Bucheron, président de l'association Flag

Xavier Jugelé, engagé notamment pour les droits des homosexuels et apprécié de ses collègues, était pacsé et allait fêter ses 38 ans le 4 mai. Le policier effectuait ses derniers jours au sein de la 32e compagnie de sécurisation de la direction de l'ordre public et de circulation à Paris. Il devait reprendre quinze jours plus tard un poste à la coopération technique internationale de police au sein de la police judiciaire. Xavier Jugelé était adhérent à Flag!, l'association des policiers lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) et au syndicat Alliance. "Nous sommes évidemment bouleversés", a déclaré à l'agence AFP Michaël Bucheron, président de Flag!. "C'était un garçon volontaire, dynamique, enthousiaste, proche des gens". "Il aimait son métier et était content de changer d'orientation professionnelle" , continue Michaël Bucheron, pour qui "il était toujours prêt à se remettre en question". Xavier Jugelé avait notamment participé à des missions au profit de Frontex, l'Agence de surveillance des frontières européennes, en Grèce pour gérer l'afflux de migrants.

Appelé au Bataclan le soir des attentats de Paris

Comme nombre de ses collègues, il avait aussi été rappelé le soir du 13 novembre 2015 à l'extérieur du Bataclan, juste après l'attaque jihadiste. Lorsque la salle de spectacle a rouvert un an plus tard avec un concert de Sting, Xavier Jugelé était parmi les spectateurs.Ce soir-là, le jeune homme avait raconté à la BBC, venue l’interviewer, qu'il souhaitait "célébrer la vie et dire 'non' au terrorisme".