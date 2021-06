Policière agressée à La Chapelle-sur-Erdre : "un grand choc émotionnel", pour le maire Fabrice Roussel

Invité de France Bleu Loire Océan ce mardi matin, le maire de la Chapelle-sur-Erdre Fabrice Roussel, donne des nouvelles rassurantes de la policière municipale agressée et grièvement blessée vendredi. La quadragénaire est toujours hospitalisée au CHU de Nantes, et ses jours ne sont pas en danger rappelle l'élu PS.

Un accompagnement psychologique sur la commune

"Il faut accompagner tout d'abord notre personnel municipal. Cela a été fait dès vendredi pour celles et ceux qui étaient au contact direct de cette attaque", explique Fabrice Roussel. Cet accompagnement, il passe par des cellules psychologiques, avec le soutien du CHU. "Je tiens là aussi à saluer le grand professionnalisme des différentes différentes équipes dès [lundi] un accompagnement dans les écoles et les collèges, puisque ces établissements ont été confinés pendant plusieurs, plusieurs heures."

Je pense qu'on a besoin de verbaliser les choses.

Dès ce mardi, cet accompagnement s'élargit aux agents municipaux. Ensuite, au reste de la population. Fabrice Roussel y tient. "Certains habitants étaient vraiment à proximité", justifie le maire de La Chapelle-sur-Erdre.

"C'est indispensable parce que c'est forcément un grand choc émotionnel, pour nos agents, dans notre mairie. Pour les enfants, ça a été aussi un événement inhabituel. Je pense que on a besoin à la fois de verbaliser les choses. Et puis aussi de voir s'il n'y a pas des actions de plus grande ampleur à mettre en œuvre dans les prochaines semaines." Le personnel qui a été touché plus directement sera accompagné sur une plus longue durée, précise l'élu.

Renforcer la sécurité : les pistes

"J'avais une réunion avec le personnel hier [mardi] et nous allons aussi travailler à une amélioration de la sécurité dans les bâtiments, dans les bâtiments publics par exemple, avec le travail que nous allons mener sur la réalisation d'un dispositif d'alerte." On peut l'imaginer au moyen de protections vitrées aux entrées des points d'accueil en mairie, à la police municipale, ou imaginer des dispositifs d'alerte comme des boutons reliés aux services de gendarmerie.

Mais la sécurité n'était pas oubliée, assure Fabrice Roussel. "On avait pris cela en compte depuis un certain temps puisque, par exemple, notre agent portait le gilet pare balles et cela a permis de limiter la gravité de ses blessures. On avait aussi fait en sorte que, évidemment, nos agents de la police municipale et des formations de self-défense." A La Chapelle-sur-Erdre, les trois policiers municipaux portent depuis de nombreuses années une arme de service.