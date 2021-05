Policière municipale agressée à La Chapelle-sur-Erdre : ce que l'on sait

Ce vendredi matin, une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, a été attaquée au couteau par un homme dans les locaux de la police municipale de la ville. Le suspect a pris la fuite, entraînant une chasse à l'homme. Des commerces ont été fermés, des élèves confinés dans les établissements scolaires. A la mi-journée, l'homme a été interpellé suite à un échange de coups de feu mais il a finalement succombé à ses blessures.

Une vaste chasse à l'homme

Il est 9h45 quand la policière municipale est grièvement blessée au couteau, au sein même des locaux de la police municipale. Selon nos informations, son agresseur s'y était rendu pour une affaire de papiers de voiture. Il agresse alors la victime qui se défend. Il croise également un autre policier municipal, qui lui réussit à éviter un coup de couteau.

Après avoir dérobé l'arme de service de la policière, l'agresseur prend la fuite à bord d'une Golf, retrouvée endommagée, puis continue à pied. 250 gendarmes, dont l'antenne du GIGN de Nantes, sont déployés pour retrouver l'auteur des faits. Deux hélicoptères survolent la zone. Un périmètre de sécurité est mis en place, les commerces aux alentours sont évacués, les enfants confinés dans les établissements scolaires.

Trois heures plus tard, à la mi-journée, l'homme est finalement repéré aux abords de la gendarmerie de La Chapelle-sur-Erdre. S'en suit un échange de coups de feu, une dizaine de détonations en deux salves ont retenti selon le photographe de l'AFP sur place. Le suspect est blessé et meurt une heure plus tard des suites de ses blessures. Deux gendarmes sont également touchés, au bras et à la main. Un troisième fonctionnaire est en état de choc.

La policière "va survivre"

La policière municipale, âgée d'une cinquantaine d'années, "va survivre", a précisé le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce vendredi après-midi. "La policière municipale a été courageuse, a su se protéger avec les moyens qu'elle avait. Et malgré ses blessures importants, va survivre et c'est une très bonne chose", a déclaré Gérald Darmanin. La femme a été touchée aux jambes et à la main.

Mère de deux garçons aujourd'hui adultes, elle habite depuis une vingtaine d'années aux Touches, village au nord de Nantes. Elle était impliquée dans la vie locale, secrétaire du Comité des fêtes de l'étang de la Martelière.

Le suspect fiché pour radicalisation

L'agresseur présumé est un "Français né en France" qui était fiché "pour radicalisation", a également détaillé le ministre de l'Intérieur. En 2016, l'homme de 29 ans avait été signalé pour "une pratique rigoriste de l'islam" et a été inscrit au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Écroué en 2013 pour vol à main armée et séquestration, il n'a jamais été condamné pour terrorisme mais pour des faits de droit commun "de grande violence".

Il avait ensuite tenté de s'évader, en blessant des agents, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation. L'homme né à Saint-Nazaire a été libéré le 22 mars dernier. A sa sortie de prison il y a peu, il a été placé dans un appartement de La Chapelle-sur-Erdre afin d'être suivi par une association spécialisée, car il était également suivi pour une "schizophrénie sévère".

Le parquet national antiterroriste n’est pas saisi de l’affaire pour l’instant. Cette attaque intervient plus d'un mois après celle de Rambouillet, où une fonctionnaire de police a été tuée au couteau par un homme, au sein du commissariat.