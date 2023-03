Policière municipale retrouvée morte dans le Val-d'Oise : son conjoint a été placé en détention provisoire

Le compagnon de la policière municipale retrouvée morte jeudi 16 mars a été mis en examen et placé en détention provisoire, indique ce mardi 23 mars le parquet de Pontoise. Le corps de la femme de 35 ans a été retrouvé à leur domicile à Ronquerolles (Val-d'Oise).

Les enfants ont été placés

Son conjoint avait été interpellé et placé en garde à vue dans la même journée. Une enquête pour homicide volontaire a immédiatement été ouverte. Le parquet a également "ordonné le placement provisoire des enfants" du couple et "a demandé leur prise en charge et leur évaluation immédiate par l'unité pédiatrique de l'hôpital de Pontoise".

Mardi, une femme est morte après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le 12e arrondissement de Paris. Son mari, principal suspect a été interpellé. Selon le collectif "Féminicides par compagnons ou ex ", au moins 34 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint.