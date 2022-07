Policière renversée à Amilly : les syndicats de police réagissent

Plusieurs syndicats de police réagissent après l'accident ayant gravement blessé l'une de leur collègue samedi soir à Amilly, dans le Loiret près de Montargis. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte, indique la police. Une stagiaire gardien de la paix de 25 ans a été renversée et projetée sur 20 mètres, selon le syndicat UNSA, par un scooter lors d'un contrôle routier rue des Roses vers 23h15.

Dans un communiqué, le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, explique que le conducteur qui ne portait pas de casque "a refusé de se soumettre aux vérifications et poursuivi sa route", puis, selon les premiers éléments, "il aurait effectué une manœuvre avec son scooter l’amenant à revenir dans la direction des policiers" et percuter la policière. Selon la police, le conducteur du deux roues a volontairement accéléré en direction de la policière et foncé sur elle lorsqu'elle lui a demandé de s'arrêter. Elle a brièvement perdu connaissance avant d'être prise en charge par les pompiers et transférée à l'hôpital de Montargis.

Le syndicat de policiers UNSA "condamne fermement cet acte" ce dimanche et dénonce un conducteur qui a pris la policière "pour une quille de bowling". Le syndicat qui rappelle au passage le manque d'effectif au commissariat de Montargis, "l'urgence d'un apport en effectifs conséquent et durable à Montargis".

De son côté Fabien Avaron du syndicat Alliance Police du Loiret "trouve malheureux que des gens foncent sur des représentants de l'Etat". "Il y a de l'émotion, de la rage, de la colère dans nos rangs" témoigne Fabien Avaron. Cette stagiaire venait de rejoindre le commissariat de Montargis, elle souffre de plusieurs fractures au visage et aux jambes et a été opérée ce dimanche matin.