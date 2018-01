"Il faut que ça s'arrête" lance d'emblée Carole Dujardin, policière à l'État Major de Savoie. L'agression de ses collègues à Champigny lundi, "ce n'est pas nouveau" explique la fonctionnaire. Mais aujourd'hui il y a un véritable "ras le bol", le mot est lâché. Une trentaine de policiers savoyards se sont réunis pour montrer leur soutien devant le commissariat de Chambéry.

Pour Lionel Reffo, policier et délégué syndical Alliance, il est urgent d'agir. À commencer par rétablir "les peines planchers contre les auteurs de violences contres les forces de l'ordre et les représentants de l'État. [...] Malgré tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les choses ne changent pas au contraire. Elles se dégradent." explique le policier.

On a toujours peur, peu importe l'intervention. Mais là, on ne fait plus la différence entre l'État et l'humain, ça devient vraiment dangereux pour nous. - Carole Dujardin, déléguée adjointe à l'unité SGP FO Police.