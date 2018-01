Val-de-Marne, France

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d’autrui" et "ouverture au public d’un établissement sans autorisation", suite à l’agression de deux policiers le 31 décembre par un groupe de plusieurs dizaines de personnes, à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Le propriétaire de la salle a, selon Franceinfo, déjà été entendu par les enquêteurs. Il a dit qu’il louait la salle à une église évangélique. Des auditions vont se poursuivre menées par le commissariat de Champigny-sur-Marne qui est en charge de l’enquête sur l’organisation de la soirée. Cette salle n’avait pas vocation à accueillir du public, a confirmé la préfecture à franceinfo. Aucun dossier d’autorisation d’ouverture pour accueillir le public n’a été déposé en ce sens. Les organisateurs de la soirée n'ont pas encore été formellement identifiés.

Le capitaine de police, qui a eu le nez cassé, et la gardienne de la paix, rouée de coups au sol et souffrant de contusions au visage, se sont vu prescrire dix et sept jours d'incapacité totale de travail (ITT).