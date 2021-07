Policiers agressés à Rive-de-Gier : Jean-Paul et ses deux collègues ont été décorés par la préfète de la Loire

Jean-Paul, Blandine et Christopher ont été décorés de la médaille pour acte de courage et de dévouement échelon argent.

Presque deux mois après cette violente agression de policiers quartier du Grand Pont à Rive-de-Gier, Jean-Paul, le brigadier-chef gravement blessé, et deux de ses collègues ont été décorés ce vendredi. Une cérémonie avait lieu au commissariat de Saint-Chamond à l'occasion de la première de journée de la police nationale, une journée d'hommage à tous les policiers partout en France, organisée sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur. Jean-Paul et ses collègues Blandine et Christopher, pris à partie dans la nuit du 13 au 14 mai, ont reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement échelon argent.

"Ça va beaucoup mieux que la dernière fois"

En uniforme, le brigadier-chef de 51 ans gravement blessé à la tête par un jet de bouteille cette nuit-là, s'est tenu droit face à la préfète, avec qui il a même échangé quelques mots lors de la remise de médaille : "Merci, ça va beaucoup mieux que la dernière fois", a confié Jean-Paul, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. "Jean-Paul va mieux mais il n'est pas encore complètement guéri", a expliqué Cédric Esson, directeur départemental de la sécurité publique de la Loire. "Il n'a pas encore repris le travail et il a de la rééducation à faire. Il aura encore pas mal de chemin à parcourir avant de revenir ici, dans son commissariat qu'il aime, alors que ses collègues l'attendent. Quand quelqu'un a été autant blessé en mission, on n'oublie pas et on participe avec lui à sa rééducation en l'accompagnant du mieux que l'on peut."

Tommy Cattaneo. © Radio France

Des images qui restent, même deux mois après les faits

A côté de Jean-Paul, il y avait aussi sa collègue Blandine, 33 ans. La gardienne de la paix était également présente ce soir-là. "J'ai passé un petit moment à verser des larmes. C'est toujours difficile de revenir sur l'intervention. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent un petit résumé. On est rapidement submergé par l'émotion... On a attendu les renforts un peu plus de quinze minutes. C'était très long, parce que le collègue est par terre et on se demande s'il va s'en sortir."

Elle se dit aujourd'hui rassurée de savoir que Jean-Paul va mieux. Blandine ne s'est pas arrêtée de travailler et est revenue au commissariat le surlendemain. "Je pense que c'était un besoin parce que les images restent et je ne suis pas sûr qu'il aurait été très salutaire de rester seule chez moi à ruminer ce genre de choses. Même si c'est difficile, je pense que ça fait du bien de voir les collègues, de continuer un peu sa routine, de continuer sa vie."