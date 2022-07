Policiers blessés à Lyon : "Il faut absolument sanctionner" ces comportements "inacceptables", dit Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a jugé ce vendredi à Vaulx-en-Velin qu'il fallait "absolument pouvoir sanctionner" ceux qui ont blessé des policiers violemment pris à partie mercredi soir à Lyon en tentant d'interpeller une personne suspectée de vol.

"Les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables". "Ca ne peut pas rester impuni, il faut qu'on puisse réagir et agir rapidement" car "ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population", a-t-elle affirmé lors d'un point de presse.

Des policiers en civil se sont fait agresser par une cinquantaine d'individus mercredi soir dans le quartier de la Guillotière, à Lyon, alors qu'ils tentaient d'interpeller un individu auteur d'un vol à l'arraché. Ils ont alors subi des coups, des jets de projectiles et ont été aspergés de gaz lacrymogène avant de se réfugier dans une supérette dans l'attente de renforts. Deux policiers ont été blessés. Ils souffrent de contusions à la tête, de douleurs aux yeux et de coupures.

Une nouvelle agression de policier s'est produite le lendemain dans des circonstances similaires. Jeudi après-midi, un policier a été frappé par un individu qu'il tentait d'interpeller à la suite d'un vol à l'arraché. Après avoir dérobé une chaîne en or à un passant, deux individus ont pris la fuite. Un des voleurs a été intercepté et c'est là qu'il a agressé le policier. Il a finalement pu être interpellé et placé en garde à vue. Son complice présumé a, lui aussi, été interpellé et placé en garde à vue.