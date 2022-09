Policiers blessés lors d'un contrôle près de Lille : l'automobiliste condamné à 2 ans et demi de prison

Il avait tenté de fuir un contrôle à Marcq-en-Barœul, près de Lille, blessant dans sa course plusieurs policiers : un homme de 32 ans a été condamné, ce vendredi 9 septembre, à 2 ans et demi de prison ferme.

Un homme de 32 ans a été condamné, ce vendredi 9 septembre, à 2 ans et demi de prison ferme par le tribunal de Lille, après avoir blessé quatre policiers en tentant de fuir un contrôle le mercredi 7 septembre dernier à Marcq-en-Barœul.

Cet après-midi là, dans le quartier de la Briqueterie, des policiers à moto voulaient contrôler la présence de drogue dans sa voiture. L'homme, déjà condamné pour possession de drogue et conduite sans permis, a pris la fuite, en percutant dans sa course un des motards. Le policier écope de 3 semaines d'interruption temporaire de travail pour une fracture au bras. Trois de ses collègues sont plus légèrement blessés.

A la barre, le conducteur a reconnu tous les faits. Cette condamnation à 4 ans de prison dont 18 mois avec sursis reste inférieure aux réquisitions de la procureure, qui réclamait 5 ans de prison, dont 2 avec sursis.

L'homme a été incarcéré dès sa sortie du tribunal.