L'homme de 41 ans, arrêté lundi à Hasparren, soupçonné d'être l'auteur d'un refus d'obtempérer à Anglet qui a fait cinq blessés dans les rangs de la police le week-end dernier, a été mis en examen ce mercredi 28 septembre pour "tentative de meurtre" et placé en détention provisoire.

Policiers blessés par un chauffard à Anglet : le suspect mis en examen pour tentative d'homicide et écroué

Il ne pouvait échapper à des poursuites judiciaires. L'homme âgé de 41 ans, suspect principal dans le rodéo urbain d'Anglet, qui a fait cinq blessés légers dans les rangs de la police le week-end dernier, a été mis en examen pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique" ce mercredi 28 septembre 2022, et placé en détention provisoire. Déféré devant le parquet de Bayonne, puis présenté devant la juge d'instruction, ce multirécidiviste en matière de délits routiers, est suspecté d'avoir foncé sur des policiers qui tentaient de l'interpeller alors qu'il effectuait un rodéo urbain, quartier Maignon d'Anglet dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 septembre peu avant 21h. Un policier avait même dû riposter avec son arme de service, alors que le chauffard lui fonçait dessus. Personne n'avait été blessé par l'arme à feu. Le chauffard avait été arrêté lundi 26 septembre en soirée sur la commune d'Hasparren, par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la PJ de Bayonne.

La compagne du suspect également poursuivie par la justice

Le suspect devra également répondre de "refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger des policiers", "conduite sans permis", "vol et délit de fuite". Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne. Sa compagne de 34 ans qui avait été arrêtée au même moment à Hasparren, à bord d'une voiture volée, est poursuivie pour recel de vol. Elle avait participé au rodéo d'Anglet. Leurs deux voitures ont été volées, l’une le 22 septembre à Soorts-Hossegor, l’autre le 26 à Mouguerre. L'information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bayonne en début d'après-midi par Élodie Goyard, substitute du procureur de la République de Bayonne.

Un rodéo urbain qui tourne à l'affrontement

Les policiers étaient intervenus à Anglet après le signalement d'un rodéo entre deux véhicules. L'un des véhicules avait alors refusé d'obtempérer et touché trois fonctionnaires. Un quatrième policier avait ensuite fait usage de son arme, ne blessant personne. Le conducteur avait réussi à sortir de la résidence au volant de la voiture volée. Il avait alors percuté un deuxième véhicule de police, blessant un cinquième agent. Il avait poursuivi sa course avant d'abandonner, la voiture fortement endommagée, et de prendre la fuite. Il aura moins de chance par la suite.