Policiers brûlés à Viry-Châtillon : dix à vingt ans de prison pour huit accusés

Le verdict de la Cour d'assises d'Evry est tombé tard ce mercredi 4 décembre. Treize jeunes comparaissaient devant la cour d'assise de l'Essonne. Cinq ont été acquittés, huit condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Le 8 octobre 2016, ils avaient attaqué des policiers au cocktail Molotov, dans leur voiture de fonction à Viry-Châtillon, en région parisienne (Essonne).

Me Laurent-Franck Liénard est l'avocat de l'un des fonctionnaires blessés. Des victimes qui "s'attendaient à un message pour l'ensemble du peuple français : on ne touche pas à un policier. Il y a des acquittements, c'est normal, c'est l'intime conviction du jury, nous, avocats des victimes nous ne pouvons pas faire de reproches au jury. En revanche, les peines sont extrêmement faibles : lorsque l'on tente de tuer un policier, la peine, c'est réclusion criminelle à perpétuité."

Lorsque la Cour d'assises dit "On a effectivement essayé de les tuer, et on a essayé de les tuer en les faisant brûler vivants dans leur voiture", on ne peut pas avoir une peine de 10 ans, ce n'est pas possible. - Me Laurent-Franck Liénard