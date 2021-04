La cour d'assises des mineurs de Paris a condamné en appel cinq jeunes à des peines de 6 à 18 ans de prison et a acquitté huit personnes, cinq ans après la violente agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne). La lecture du verdict a été interrompue par une bagarre générale ce samedi soir.

Policiers brûlés à Viry-Châtillon : des peines de 6 à 18 ans de prison et huit acquittements en appel

Après six semaines d'audience à huis clos et 14 heures de délibération, la cour d'assises des mineurs de Paris a condamné cinq jeunes à des peines de 6 à 18 ans de prison pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique et en acquitte huit autres.

Les treize personnes comparaissaient pour l'attaque de deux voitures de police avec des cocktails molotov en octobre 2016 quartier de la Grande Borne à Viry-Châtillon (Essonne). Quatre policiers avaient été brûlés dont deux grièvement.

Bagarre générale

La lecture du verdict, au milieu de la nuit de samedi à dimanche, a été interrompue par une bagarre générale commencée dans le box des accusés. Un verdict pourtant plus clément qu'en première instance. En 2019, cinq personnes avaient été acquittées et des peines de 10 à 20 ans de prison avaient été prononcées.

Lors de ses réquisitions, l’avocat général avait demandé un acquittement et des peines de 12 à 25 ans de réclusion criminelle pour les 12 autres accusés, âgés aujourd’hui de 21 à 26 ans.