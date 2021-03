Policiers caillassés à Vallauris : "L'ouest des Alpes-Maritimes doit être classé en secteur difficile"

Une patrouille de police a dû rebrousser chemin ce mardi après-midi dans le quartier de la Zaïne à Vallauris. Les quatre policiers venaient faire de la sécurisation au niveau de la tour numéro 3 quand ils ont reçu des cailloux et des pavés. Ils ont alors fait demi-tour "pour protéger leur intégrité physique". "Cela ressemble à une zone de non-droit", dénonce Laurent Martin de Frémont, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP-police dans les Alpes-Maritimes.

Une nouvelle fois, il réclame donc le classement de l'ensemble du département en "secteur difficile" comme c'est déjà le cas à Nice. Selon lui, les interventions de police sont aussi de plus en plus dures dans le secteur de Cannes, Grasse, Antibes ou Cagnes-sur-Mer, comme lors d'un contrôle qui a dégénéré le week-end dernier à Cannes. Ce reclassement en secteur difficile permet notamment aux policiers de recevoir une prime de fidélisation, qui peut aller jusqu'à 800 euros par an.

"Nous avons peur d'un hémorragie d'effectifs", craint Laurent Martin de Frémont, alors que les loyers, notamment, sont très élevés sur la Côte d'Azur. Selon lui, il faudrait un renfort d'une trentaine de policiers pour gérer l'ouest des Alpes-Maritimes. "On en a vraiment besoin", insiste-t-il.