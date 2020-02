Policiers et pompiers mobilisés pour une fausse alerte à la prise d'otage à Darnétal

Darnétal, France

Des pompiers et des policiers de l'agglomération de Rouen ont passé plus d'une heure aux abords du complexe sportif Ferry, rue Champ des Oiseaux à Darnétal ce lundi 10 février 2020 dans la soirée. En cause un appel signalant une prise d'otage dans le gymnase. L'appel a été passé vers 20h50 par la plateforme téléphonique 114, réservée aux personnes malentendantes et sourdes.

Dès l'alerte donnée, de gros moyens ont été déployés, tant policiers que pompiers, avec la mise en place d'un périmètre de sécurité. Au bout du compte, quand les policiers sont entrés dans le gymnase, il n'y avait rien à signaler à part les cours de sport habituels du lundi soir. L'intervention s'est terminée vers 22h. Un appel malveillant de ce type est qualifié de "dénonciation d'un crime ou d'un délit imaginaire". Une enquête est en cours.