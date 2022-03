Policiers jugés à Nancy : "J'en ai bavé", "Ils m'ont détruite", quatre de leur anciens collègues témoignagnent

Les sièges sont tous occupés Les parties civiles se succèdent à la barre. Certaines sont au bord des larmes lorsqu'elles décrivent ce qu'elles ont vécu au sein de la Brigade anticriminalité (BAC) de Nancy. Neuf policiers de ce service sont comparaissent jeudi 11 et vendredi 12 mars, devant le tribunal correctionnel de la ville, pour harcèlement moral et injures racistes envers quatre de leurs anciens collègues. Un dixième agent est jugé pour "complicité d'atteinte au secret des correspondances". Il est accusé d'avoir dévoilé le code de déverrouillage du téléphone de l'une des victimes, Saïd.

J'ai compris qu’ils ne voudraient jamais de moi

Il est le premier à témoigner dans une salle d'audience noire de monde. Tous les sièges sont occupés, beaucoup de policiers en civils sont venus assister au procès, qu'ils soient proches des victimes ou des prévenus. Tous sont présents. Saïd, la principale victime dans ce dossier raconte son calvaire pendant près de deux ans, entre 2017 et 2018. "Quand je suis arrivé, j’ai essayé de me fondre dans le groupe. Je pensais que je finirai par être accepté. Mais très vite, j'ai compris qu’ils ne voudraient jamais de moi". Il raconte les humiliations, sa mise à l'écart du groupe. Il était exclu des discussions, il n'était pas invité aux moments de convivialité.

Il lui arrivait également d'entendre "je ne veux pas être dans le même groupe que le bougnoule". Quelques semaines après son arrivée, un de ses collègues avec qui il avait noué des liens lui a révélé les insultes racistes proféré à son égard dans un discussion sur le réseau social Messenger. Il était traité de "bicot" et de "bougnoule", de "bouffeur de merguez". Selon Saïd, il y avait deux meneurs et des suiveurs. Il raconte que la xénophobie et la misogynie était banalisée et quotidienne au sein de ce groupe. "J’ai sept ans de BAC derrière moi, jamais je n’ai vu ça".

J'allais au travail avec la boule au ventre, ils m'ont détruite

La parole a ensuite été donné à l'ancien chef de la BAC de nuit de Nancy. Après 15 ans d'expérience dans la BAC de jour, il arrive dans ce service en 2017. Il explique être tombé des nues en voyant le fonctionnement du service. Il constate des "pauses à rallonge", les policiers sous ses ordres ne font "preuve d'aucune volonté" et étaient "ingérables". Il raconte que son adjoint allait même jusqu'à lui "savonner la planche". Emu, lors de la lecture du rapport d'expertise psychiatrique, l'homme de 46 ans lâche : "J'en ai bavé", lâche l'homme de 46 ans.

Jenny, était la seule femme de la BAC de nuit de Nancy. Elle ne rencontrait pas de difficultés particulières avec ses collègues. Mais tout a basculé lorsqu'elle a refusé de participer au harcèlement d'un gradé du service. Dès lors, elle est également ostracisée. "J'allais au travail avec la boule au ventre, ils m'ont détruite", confie-t-elle.