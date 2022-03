Policiers jugés à Nancy : mal à l'aise à la barre, les prévenus tentent de minimiser

Le procès des policiers de la brigade anticriminalité (Bac) de nuit de Nancy se poursuit au tribunal correctionnel de Nancy ce vendredi. Les prévenus, jugés pour "harcèlement moral" et "insultes raciales non publiques", ont nié toute volonté de nuire.

Après les témoignages poignants des victimes devant le tribunal correctionnel de Nancy, la parole est donnée aux prévenus ce vendredi 11 mars. Neuf policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de nuit de Nancy sont jugés pour harcèlement moral et injures racistes envers quatre de leurs anciens collègues. Un dixième fonctionnaire comparaît pour "complicité d'atteinte au secret des correspondances".

Ce n’est pas votre correcteur d’orthographe qui a écrit ça. C’est une terminologie néonazie

Mal à l'aise à la barre, ces policiers sont interrogés sur les messages racistes qu’ils s’envoyaient sur le réseau social Messenger. Leurs réponses sont hésitantes : "je ne sais pas", "je ne me souviens pas avoir écrit ça", "un jeu débile", "ça ne correspond pas à mes idées". Aucun de semble assumer les faits alors Maître Frédéric Berna, avocat des quatre victimes s'agace. "Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles".

S'en suit un échange avec l'un des prévenus : "Lorsque l’un de vos collègues vous parle des migrants qu’il vient de croiser, vous lui répondez : 'Au four'. Puis 'Einsatzgruppen'". Le policier répond qu'il "ne se souvient pas avoir écrit ça" et qu'il ne connaissait pas ce terme. Visiblement peu convaincu, Me Berna explique que les Einsatzgruppen étaient des unités mobiles d'extermination du IIIème Reich. "Ce n’est pas votre correcteur d’orthographe qui a écrit ça. C’est une terminologie néonazie", insiste-t-il.

Ces gens n’agissaient plus comme une police républicaine mais comme une milice

La présidente Mireille Dupont tente minutieusement de déterminer les responsabilités chacun. Il apparaît que l’un d’eux était le meneur. "Une hiérarchie s’établit clairement dans ce groupe : vous avez les meneurs, les idéologues et vous avez ceux qui basculent, les suiveurs. C’est ce qu’on voyait à l’époque de l’occupation, avec la gestapo et puis les collabos. C'est le même schéma ... et c'est aussi la même idéologie, c'est ce qui est dramatique", déclare Me Berna à France Bleu.

L'avocat regrette que les prévenus "ne soient pas capables d’admettre la moindre vérité alors que les éléments objectifs du dossier sont totalement accablants. Ces gens n’agissaient plus comme une police républicaine mais comme une milice. Quand on observe les propos de haine raciale et de violence qu'ils peuvent tenir, on ose imaginer ce qui peut advenir des personnes qui ont pu être entre les mains de ces gens-là", conclut-il. Les prévenus ont répété que les victimes s'étaient exclues d'elles-mêmes et "qu'elles auraient dû dire que ça n'allait pas".

Le procès a pris du retard. Par conséquent, les réquisitions et les plaidoiries prévues ce vendredi, sont reportées à mardi. Ces policiers encourent jusqu'à deux ans de prison.