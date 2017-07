Policiers, militaires, blocs de béton et porte-chars : les festivités du 14 juillet sous très haute sécurité à Marseille

Annulé l'an dernier à cause de la menace terroriste, le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré ce vendredi soir sur le Vieux-Port de Marseille. Invité de France Bleu Provence ce lundi, Olivier de Mazières, nouveau de préfet de police des Bouches-du-Rhône, détaille l'important dispositif de sécurité.

France Bleu Provence : Quel sera le dispositif de sécurité sur le Vieux-Port de Marseille pour le feu d'artifice du 14 juillet ?

Olivier de Mazières : Je vais créer une zone de protection et de sécurité autour du Vieux-Port, avec interdiction de porter des projectiles, des artifices et des animaux dangereux. À l'intérieur de cette zone, nous pourrons procéder à des contrôles d'identité, à des fouilles de personnes ou de sacs. J'ajoute que le Parc du Pharo et la colline de Notre-Dame-de-la-Garde seront fermés au public pour des raisons de sécurité.

FBP : Quelles seront les forces de l'ordre déployées ?

OdM : Des policiers en tenue bien sûr, mais aussi des policiers en civil, d'autres porteront des armes longues. Cet important dispositif va mobiliser la police de l'État, les policiers municipaux, les militaires de l'opération Sentinelle et la gendarmerie nationale en périphérie de Marseille. Et certains policiers seront présents dans les transports en commun.

FBP : Un an après le camion fou du terroriste du 14 juillet à Nice, qu'avez-vous prévu pour Marseille ?

OdM : Dès le défilé du vendredi matin, sur certains axes, il y a aura des glissières en béton, des poids-lourds et même des camions porte-chars pour empêcher l'intrusion de tout véhicule.