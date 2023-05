Policiers morts à Villeneuve-d'Ascq : circonstances, victimes, ce que l'on sait du drame

L'émotion est toujours vive ce lundi au lendemain d' un dramatique accident qui a fait quatre morts , dont trois policiers à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille (Nord). Les trois policiers, deux hommes et une femme membres d'un équipage de Police Secours, étaient âgés de 24 et 25 ans. Une enquête est en cours et un hommage national a été décrété . Que s'est-il passé ? Qui sont les victimes ? France Bleu fait le point.

ⓘ Publicité

Un choc violent, quatre victimes

L'accident est survenu ce dimanche matin vers 7h, sur la RD 700 au niveau de Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise. Un véhicule de police et une voiture Alfa Romeo se sont percutées. La procureure de Lille Carole Etienne a précisé que la collision avait été "apparemment très violente". "Le véhicule de police a été retrouvé en contrebas de la voie, dans le fossé" selon la procureure.

Dans le véhicule de police se trouvait une équipe de Police Secours. Les trois jeunes policiers sont décédés dans la collision. Une "jeune fille" qui était aussi dans le véhicule de police a été transférée en "urgence absolue" au centre hospitalier de Lille. Selon la procureure, les policiers accompagnaient leur passagère à l'hôpital pour qu'elle y soit examinée en tant que "victime potentielle" d'autres faits. Ses jours ne sont plus en danger, mais son état "n'a toujours pas permis de l'entendre", a indiqué Carole Etienne ce lundi.

Dans la voiture en face, l'Alfa Romeo, le conducteur âgé de 24 ans est décédé. Son passager, âgé de 23 ans, a été transporté en urgence absolue à hôpital. Son pronostic vital était toujours engagé à l'heure où nous écrivons ces lignes.

L'autre conducteur positif à l'alcool et à la drogue

"Les premiers éléments viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules" sur une bretelle d'accès, a indiqué Carole Etienne lors d'une conférence de presse ce lundi. Selon "l'exploitation de la vidéo-protection de la ville de Villeneuve-d'Ascq et des témoignages, le véhicule Alfa-Romeo était engagé à contre-sens de sa voie de circulation".

La procureure de Lille a "ordonné une expertise en accidentologie afin de déterminer et de reproduire très exactement les circonstances de ce dramatique accident et notamment les vitesses des véhicules et leur trajectoire", a-t-elle ajouté. Mais "les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km/heure" quand "manifestement, on est sur une route" limitée "à 90 km/heure", a ajouté Carole Etienne.

Les prélèvements sanguins effectués sur le conducteur de l'Alfa Romeo qui a percuté le fourgon des trois policiers morts montrent qu'il était positif à l'alcool et au cannabis . Il avait 2,08 g d'alcool par litre de sang, selon les analyses toxicologiques, qui révèlent également des traces de cannabis, a indiqué la magistrate. Le conducteur de ce véhicule a déjà "été condamné pour des faits de droit commun, mais pas pour des délits routiers", a également indiqué la procureure de Lille lors de sa conférence de presse.

Des victimes âgées d'une vingtaine d'années

Les trois policiers décédés étaient trois fonctionnaires du commissariat de Roubaix. Ils étaient affectés en unité de Police Secours. Paul et Steven avaient 25 ans, Manon était âgée de 24 ans. Parmi ces trois jeunes victimes, il y avait un futur papa et un père d'une petite fille de deux ans. "La vie était devant eux", a souligné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a évoqué "cet enfant qui va avoir un an et qui ne va pas connaître son père" ou "cette femme enceinte qui ne va pas pouvoir présenter son futur enfant à son papa".

"La policière tuée n'avait pas encore été titularisée", a également précisé ce dimanche Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale. Leurs familles ont été reçues au commissariat, a indiqué à ses côtés le préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc. Élus locaux, députés et habitants sont venus déposer des fleurs lundi matin au pied de l'imposante bâtisse en briques du commissariat central de Roubaix

Un hommage national décrété

Un hommage national sera rendu aux trois policiers , a annoncé Gérald Darmanin ce lundi. "Un hommage national a été décrété par le président de la République" a-t-il dit lors de son déplacement à Roubaix pour soutenir les policiers endeuillés. "On verra avec les familles pour qu'un hommage soit rendu ici à Roubaix", a précisé le ministre de l'Intérieur, indiquant que c'est lui qui présidera la cérémonie. "Pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures et pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers", a-t-il ajouté.