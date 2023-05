Policiers morts à Villeneuve-d'Ascq : le conducteur de la voiture d’en face positif à l'alcool et au cannabis

Alors qu' un hommage nationa l sera rendu en fin de semaine aux trois policiers de Roubaix décédés dimanche matin à Villeneuve-d'Ascq a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis le commissariat de Roubaix où travaillaient les victimes, on en sait un peu plus sur ce drame.

La procureure de Lille, Carole Etienne, qui a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires, a donné une conférence de presse déplorant "un accident dramatique".

Positif à l'alcool et à la drogue

Le conducteur de la voiture Alfa Romeo qui a percuté ces jeunes fonctionnaires de Police Secours était positif à l'alcool et au cannabis, a annoncé Carole Etienne. Il avait 2,08 g d'alcool dans le sang, d'autres examens sont en cours.

L'homme, né en 1999, et également décédé, et son passager, né en 2001 et gravement blessé, étaient défavorablement connus de la police "pour alcool, usage de stupéfiants et outrages".

Choc à environ 120 km/h sur une départementale

Toujours selon la procureure de Lille, le choc s'est produit à environ "120km/h" sur une "route limitée à 90km/h" sur la RD700 à Villeneuve-d'Ascq (Nord).

Les premiers éléments s'orientent vers un "choc frontal", l'autre véhicule roulait à " contresens ".

Les policiers "étaient en route" vers l'hôpital pour accompagner une victime dans le cadre d'un autre dossier