Policiers percutés à Colombes : l'enquête antiterroriste confiée à un juge d'instruction

Une enquête pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" a été confiée à un juge d'instruction, après l'attaque de Colombes (Hauts-de-Seine), ont appris ce vendredi nos collègues de franceinfo de source judiciaire. Lundi dernier, un automobiliste âgé de 29 ans a percuté volontairement deux policiers municipaux.

Après avoir examiné le matériel informatique et téléphonique, les enquêteurs ont exclu toute complicité. L'examen médical n'a pas conclu au trouble du discernement. En garde à vue, le suspect a confirmé les éléments de préméditation en reconnaissant sa lettre d'allégeance à Daech. Pour l'instant, l'organisation terroriste n'a pas revendiqué cette attaque.

Un policier grièvement blessé

Lundi 27 avril, vers 17h00, au volant d'une BMW, cet automobiliste a violemment heurté deux motards de la police nationale qui contrôlaient une voiture, les blessant grièvement aux jambes, et a atteint plus légèrement un policier municipal.

Une lettre d'allégeance ainsi qu'un couteau ont été retrouvés dans sa voiture et le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi des faits mardi après qu'une expertise psychiatrique du suspect a écarté toute abolition ou altération de son discernement.

Selon un communiqué du Pnat, le suspect expliquait vouloir se lancer "à corps perdu dans la bataille pour imposer la charia sur l'ensemble de la terre".