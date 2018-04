Une clé USB avec les noms de plus de 2.000 fonctionnaires de police a été retrouvée chez une jeune femme radicalisée. Âgée de 25 ans, elle est actuellement entendue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de deux policiers en juin 2016 à Magnanville (Yvelines).

Plus de 2.000 noms de fonctionnaires de police, stockés sur une clé USB. C'est ce qu'ont découvert les forces de l'ordre en octobre 2017 lors d'une perquisition chez une jeune femme radicalisée fichée S, actuellement entendue dans l'enquête sur l'assassinat de deux policiers en juin 2016 à Magnanville (Yvelines), a confirmé une source proche du dossier à franceinfo, ce mardi, après les révélations du Point.

Soupçonnée d'avoir hébergé une candidate au jihad

Cette jeune femme de 25 ans a déjà été mise en examen en octobre dernier pour association de malfaiteur terroriste car elle est soupçonnée d'avoir hébergé une candidate au jihad. C'est lors des perquisitions menées dans le cadre de cette enquête que la clé USB a été découverte. Les données contenues sur le fichier dataient de 2008.

Les noms de Jean-Baptiste Salvaing et de Jessica Schneider, les deux policiers assassinés à Magnanville n'apparaissent pas sur cette clé USB, a précisé cette source proche du dossier à franceinfo. En revanche, toujours selon cette source, il existe des "éléments de contact" entre le frère de la jeune femme et le tueur, Larossi Aballa.

Trois hommes mis en examen

Cette jeune femme radicalisée et son frère sont en garde à vue depuis lundi dans l'enquête sur le double assassinat de Magnanville. Quatre autres personnes ont été arrêtées dont une policière, major de police des Yvelines et ancienne déléguée départementale du syndicat Alliance, qui avait hébergé la jeune femme. La fille et le fils de la policière sont également entendus. La policière avait fait l'objet d'une enquête de l'IGPN en 2016, mais, à l'époque, rien n'avait été retenu contre elle.

Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider ont été assassinés chez eux, le 13 juin 2016, sous les yeux de leur petit garçon par Larossi Abballa, un homme se revendiquant de Daech. Le tueur avait été abattu par le Raid. Trois hommes ont déjà été mis en examen dans le cadre de cette enquête.