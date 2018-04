Policiers tués à Magnanville en 2016 : une policière parmi les six personnes en garde à vue

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Six personnes, dont une policière et sa fille radicalisée, ont été interpellées dans les Yvelines et mises en garde à vue lundi matin dans le cadre de l'enquête sur un couple de policiers tués par un jihadiste dans leur pavillon à Magnanville (Yvelines) en juin 2016.