Policiers visés par un engin artisanal à Lille: deux suspects en garde à vue

Lille, France

Des policiers ont été visés par un engin artisanal devant la gare Lille Flandres, vers 12h30 mardi. Alors qu'ils étaient en faction sur le parvis avant le lancement de la manifestation régionale contre la réforme des retraites, une petite bouteille d'eau minérale a été projetée au sol en leur direction. Elle contenait un liquide marron -probablement de l'acide- et des clous. Il y a eu une légère détonation, et des projections sur plusieurs mètres, mais pas d'explosion. Personne n'a été blessé, il n'y a pas eu d'évacuation et le trafic des trains, déjà perturbé par le mouvement de grève à la SNCF, n'a pas été impacté.

Deux jeunes âgés de 17 et 18 ans ont été rapidement interpellés, grâce à un témoignage et l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance. L'un d'eux était déjà connu des services de police.

Dans un communiqué, le préfet du Nord Michel Lalande dénonce et condamne fermement les violences "commises par certains individus à l’encontre des forces de l’ordre et de tous les représentants de l’autorité. Cet acte marque un intolérable franchissement de palier dans la violence". Le préfet déplore aussi "les dégradations contre les bâtiments publics ainsi que les intimidations contre les parlementaires, et de manière plus générale, contre les élus ou leurs proches". La manifestation lilloise, qui s'est élancée à 14h30 de la porte de Paris, devait passer devant la gare Lille Flandres avant de rejoindre la place de la République, via la rue Nationale.

Le parquet de Lille a saisi la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille et lui a confié l'enquête pour "violence avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique".