Polignac, France

Un gigantesque incendie a ravagé les locaux de l'entreprise Altriom dans la nuit de dimanche à lundi à Polignac, en Haute-Loire. C'est presque la totalité des locaux de cette société spécialisée dans le tri et la valorisation des déchets des 28 communes de l'agglomération du Puy-en-Velay qui est réduite en cendres.

Encore 90 pompiers sur les lieux lundi matin

L'incendie s'est déclaré en plein milieu de la nuit, entre minuit et une heure du matin. Rapidement, 100 pompiers sont envoyés sur les lieux pour maîtriser l'incendie. Lundi matin, ils étaient encore 90. Ce lundi soir ils étaient toujours près d'une quarantaine pour surveiller le bâtiment. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine du sinistre.

Les premières constatations techniques et l'enquête vont donc pouvoir démarrer. Le maire de la commune, Jean-Paul Vigouroux a passé une bonne partie de la nuit sur place avec les pompiers et il revient sur les conséquences de cet incendie

Jean Paul Vigouroux le maire de Polignac Copier

Une partie des quinze employés d'Altriom, environ une douzaine, vont sans doute se retrouver au chômage technique. Alors qu'entre 100 et 150 tonnes de déchets sont traitées tous les jours sur le site.

Le président de la région Auvergne-Rhône Alpes, Laurent Wauquiez, s'est rendu sur le site lundi pour constater les dégâts. Le sénateur de Haute-Loire Laurent Duplomb et le député Jean Pierre-Vigier se sont aussi rendus sur place pour rencontrer l'un des cogérants de l'entreprise. Le sénateur est prêt à "demander au préfet d'organiser une réunion (...) pour que l'incendie ne perturbe pas trop l'entreprise". L'objectif selon Laurent Duplomb, c'est "de mettre tout en oeuvre, pour que la reconstruction prenne le moins de temps possible, et que l'entreprise puisse retrouver un bon fonctionnement le plus vite possible ".