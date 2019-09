Pollution au Bec d'Ambès en 2007 : la justice ordonne 130 000 euros de réparations

Macau, France

Douze ans après la pollution aux hydrocarbures (une nappe de 14 kilomètres de long et 30 mètres de large déversée dans l'Estuaire de la Gironde) suite à l'effondrement d'une cuve de Docks et Pétrole d'Ambès (une filiale de Total) sur le site pétrolier du Bec d'Ambès en 2007, la cour d'appel de Bordeaux a condamné, D.P.A. et son PDG de l'époque, à verser des réparations, pour le préjudice subi. Mais loin de ce qu'espéraient la ville de Macau, et les associations de défense de l'environnement.

Lors de l'audience en juin 2019, l'avocat de la commune de Macau avait réclamé, 3 millions et demi d'euros, de dommages et intérêts (soit 1000 euros par habitants). Macau a obtenu devant la cour d'appel ce jeudi, 29 000 euros pour le préjudice financier et écologique. Avec la Sépanso, la Ligue de Protection des Oiseaux, et l'association pour la protection des animaux, c'est un total de 130 000 euros de dommages et intérêts accordé par la justice.

L'avocat de la commune de Macau maître Landete, s'insurge devant les sommes dérisoires annoncées.

La maire de Macau est Chrystel Colmont, se dit également écœurée. Aucune leçon n'a été tirée après ce genre de pollution majeure.

L'avocat de la société Total n'a pas souhaité s'exprimer. La ville de Macau réfléchit à saisir à nouveau la cour de cassation.