Pollution aux hydrocarbures dans le port de Cherbourg

L'odeur d'hydrocarbures n'échappe pas aux passants qui empruntent le quai Lawton Collins et le pont tournant à Cherbourg depuis ce mardi matin. Et en regardant le long du quai, on aperçoit un filet irisé qui témoigne d'une pollution liée au carburant. Ce sont les équipes de Ports de Normandie qui ont découvert la pollution et alerté les autorités.

Une pollution pas évidente à gérer

La gendarmerie maritime, ainsi que les pompiers de Cherbourg se sont rendus sur place. La cellule de dépollution a été déployée mais la nature de la pollution rend l'intervention compliquée. Bien que réelle, cette pollution est en effet trop limitée pour faire un usage efficace des barrages flottants et l'aspirer à l'aide d'une pompe. Ce mardi en milieu de matinée, les pompiers de Cherbourg en discussion avec les autorités du port et les responsables de la direction des territoires et de la mer étudiaient encore la meilleure solution. En l'occurrence, les pompiers pourraient décider de ne pas intervenir et de laisser la pollution se diluer.