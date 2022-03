Pollution d'Os-Marsillon : les voleurs de fuel ont laissé le robinet ouvert

Les gendarmes ont trouvé l'origine de la pollution qui a souillé la Baïse ce mardi sur au moins 800 mètres. Un agriculteur dont l'exploitation est au bord de la rivière a été victime d'un vol. Les auteurs se sont servis et ont laissé la vanne de la cuve ouverte. Elle s'est vidé complètement dans la rivière.

Barrage toujours en place

Le barrage reste en place pour contenir la pollution d'hydrocarbures à Os-Marsillon. Le maire a découvert cela ce mardi en début d'après-midi. Immédiatement, les pompiers sont intervenus pour installer boudins et buvards. Ce mercredi soir, le dispositif est maintenu pour continuer d'absorber le fioul.

Jean-Jacques habite une maison le long de la Baïse, il est allé voir près du pont et a déjà son avis : "Je rentrais de Pau, j'ai vu les gendarmes et le maire au pont, je me suis inquiété de savoir ce que c'était. À mon avis, c'est accidentel, ça ne peut pas être quelqu'un qui s'est amusé à déverser du fioul comme ça. Ça sentait très mauvais. Je ne suis plus pêcheur mais je l'étais, j'espère que ça n'aura pas eu trop d'incidence sur la faune aquatique."

à lire aussi Le dispositif maintenu pour contenir la pollution de fioul à Os-Marsillon