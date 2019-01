Pollution d'une fromagerie de Lactalis en Isère : l'affaire est renvoyée en mars

Grenoble, France

Si le tribunal correctionnel de Grenoble a décidé de reporter son jugement (l'audience s'était tenue le 12 novembre 2018), c'est qu'entre temps, le groupe Lactalis a saisi le tribunal administratif. Lequel dans un jugement en date du 28 décembre 2018 a annulé un arrêté préfectoral datant de 2016 et mettant en demeure la société Étoile du Vercors de se conformer avec la réglementation en matière de traitement des effluents dans un délai de six mois. La justice administrative accorde finalement un délai de neuf mois à la société, à compter du jugement de décembre.

Nouvelle audience le 11 mars

Le tribunal de Grande Instance de Grenoble a décidé de renvoyer l'affaire au 11 mars prochain. Les avocats de la défense et des parties civiles seront donc convoquées afin de défendre une nouvelle fois leur dossier. Lors de l'audience du 12 novembre, le procureur de la République avait requis l'amende maximale de 500.000 euros et l'arrêt des rejets.

La fromagerie l'Étoile du Vercors est installée à Saint-Just-de-Claix et elle est poursuivie devant la justice avec son ancien et son actuel dirigeants pour "jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles" et "exploitation d'une installation nuisible à l'eau ou au milieu aquatique non conforme à une mise en demeure".

L'Étoile du Vercors a été créée en 1942 et rachetée par le géant laitier mayennais en 2011. La fromagerie, qui transforme entre 46.000 et 58.000 lires de lait en moyenne par jour, emploie 147 salariés et travaille avec 70 producteurs de lait. Elle fabrique notamment le Saint-Marcellin, le Saint-Félicien et des fromages de chèvre.

De son coté, la direction du groupe Lactalis n'a pas voulu commenter ce nouveau rebondissement dans une affaire qui dure depuis 2011. Le numéro 1 mondial refuse que l'on dise qu'il joue la montre, en multipliant les procédures. Lactalis veut juste pouvoir construire sa propre station d'épuration, ce que refuse le maire de la commune de Saint-Juste-de-Claix.