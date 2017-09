Pollution d'une rivière en Bretagne : Lactalis dans le collimateur de la justice

Le Parquet de Rennes a ouvert une enquête pour faire la lumière sur la pollution de la rivière La Seiche en août dernier.

Une fois la pollution constatée, la fédération de pêcheurs d'Ille-et-Vilaine avait porté plainte contre Lactalis et deux autres associations, Eaux et Rivières de Bretagne et Vitré Tuvalu, avaient fait de même. La justice se saisit aujourd'hui du dossier. Une enquête est en cours. Et les dirigeants de l'usine Lactalis, à Retiers, devraient être prochainement auditionnés pour faire la lumière sur leur gestion de cette affaire. Le 18 août dernier, des rejets de résidus de lactose, émanant de cette usine, avaient provoqué une très grave pollution du cours d'eau La Seiche en Ille-et-Vilaine. Des tonnes de poissons, des mammifères et des batraciens avaient été retrouvés morts.