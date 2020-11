Pollution dans la vallée de l'Arve : les familles qui poursuivent l'État seront fixées dans quinze jours

Trente-cinq jours de pic d'alerte ininterrompu : c'était en 2016 et les habitants de la vallée de l'Arve s'en souviennent encore. Quatre ans plus tard, neuf familles poursuivent l'État en justice pour carence fautive en matière de pollution atmosphérique dans cette vallée située près de Chamonix en Haute-Savoie. L'audience se tenait ce mardi midi au tribunal administratif de Grenoble. "En décembre 2016, il a fallu treize jours pour que la préfecture prennent enfin des mesures." a souligné Me François Lafforge pendant l'audience.

Du retard dans la mise en place des mesures

Les mesures ont été tardives, trop tardives. C'est l'un des arguments de l'avocat des familles de la vallée. Il met également en avant l’insuffisance des actions prises par la préfecture : la circulation alternée pour les camions (620 000 poids-lourds empruntent le tunnel du Mont-Blanc chaque année) à l'origine de la pollution aux particules ultra-fines et la limitation de certaines activités des usines du secteur.

Des habitants gravement malades

En cause aussi, la pollution aux particules fines due au chauffages au bois. Selon ces familles, toutes ces activités ont eu pour conséquence d'exposer la population à des dangers pour sa santé. Présentes à l'audience, Anne-Laure Malangé a fondu en larmes au moment de prendre la parole : "J'ai déménagé. Je ne peux plus habiter à Passy, dans la maison où j'avais choisi de vivre avec mon mari. On ne pouvait même pas manger dehors parce que c'était irrespirable, ça puait. Ce n'est pas une vie." témoigne Anne-Laure qui souffre d'une sinusite chronique depuis plus de quatre ans.

Pour le rapporteur public, il n'y a pas de lien entre l'inaction de l'État et les problèmes rencontrés par les habitants. La magistrate a demandé le rejet du recours. "Depuis 2016, les victimes se sont réveillées et ont décidé de se faire entendre, martèle Me Lafforge, aujourd'hui nous attendons que l'État répare le préjudice."

Mise en délibéré, la décision sera rendue dans quinze jours par le tribunal administratif de Grenoble. Au total, l'indemnisation demandée par les neufs familles s'élève à près d'1 million 500 mille euros.