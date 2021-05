Pollution dans la Vilaine : de l'hydrocarbure s'est déversé dans la rivière près de Rennes

Les pompiers d'Acigné et de Rennes-le-Blosne ont été appelés pour stopper la pollution à Servon-sur-Vilaine

Une pollution à l'hydrocarbure dans la Vilaine a été détectée jeudi 13 mai vers 13h à Servon-sur-Vilaine, à l'est de Rennes au lieu-dit le déversoir. Une faible quantité de fioul s'est déversée dans la rivière sur 900 mètres.

Les pompiers, venus des casernes d'Acigné et de Rennes-le-Blosne, ont mobilisé le véhicule d'intervention chimique. Ils ont installé des boudins absorbants pour éliminer le carburant et éviter sa propagation. Selon les premières constatations, il n'y a pas eu de dégâts sur la faune. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour connaitre les causes de cette pollution.