Pollution de l'air : alerte en Isère, baisse des limitations de vitesse mardi

Le dispositif préfectoral sera activé à partir de mardi dans le Nord-Isère et le bassin Grenoblois afin de lutter contre la pollution de l'air à l'ozone.

Il faudra rouler 20 kilomètres/heure moins vite sur les routes et autoroutes du département limitées à 90 kilomètres/heure ou plus (recommandations). Les dispositions sont les mêmes que cet hiver lors des épisodes de pollution aux particules fines. La Préfecture recommande aux personnes sensibles d'éviter les axes routiers principaux, et pour tout le monde de réduire les activités physiques intenses.

La pollution à l'ozone ce mardi 20 juin en Isère © Radio France -

La pollution à l'ozone mercredi en Isère. © Radio France -

Un épisode qui peut durer

Selon Camille Rieux, référent Isère d'Air Rhône-Alpes, l'épisode est une conjugaison de facteurs météos (fort rayonnement ultra violet et chaleur) et humains (circulation, activité industrielle). Il pourrait durer un peu, mais les pics ne sont pas très élevés, en tout cas moins que par le passé, car l'homme a réduit son influence sur l'environnement.