Pollution de l'air : un pneumologue rémunéré par Total jugé pour "témoignage mensonger" au Sénat

Le pneumologue Michel Aubier est jugé mercredi pour "témoignage mensonger", une première en France. En 2015, il avait témoigné au Sénat en omettant de dire qu'il était par ailleurs employé par Total.

Michel Aubier, ex-chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris est jugé mercredi 14 juin devant le tribunal correctionnel de Paris pour témoignage mensonger sous serment. C'est un procès historique qui s'ouvre.

Cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende

Le 16 avril 2015, il était entendu par une commission sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Michel Aubier, alors auditionné comme représentant de l'AP-HP, avait affirmé n'avoir aucun lien avec des acteurs économiques, omettant de mentionner qu'il était salarié par le groupe Total depuis 1997. Lors de cette même audition, le pneumologue avait notamment déclaré que "le nombre de cancers" liées à la pollution était "extrêmement faible".

Peu de temps après l'audition, Libération et Le Canard Enchaîné avaient révélé que le pneumologue recevait du groupe pétrolier Total entre 50.000 à 60.000 euros par an depuis la fin des années 1990. Bien qu'il ait fini par reconnaître ces informations en mars 2016, Michel Aubier sera bel et bien jugé pour "témoignage mensonger" et encourt cinq ans de prison maximum et 75 000 euros d'amende.

Près de 400.000 euros perçus en trois ans

Dans son édition du 12 juin, le Monde révèle d'autres éléments à charge. Selon le quotidien, le professeur Aubier avait également omis d'indiquer son emploi chez Total dans sa déclaration publique d'intérêt, ainsi que des collaborations avec plusieurs laboratoires, alors qu'il était membre d'une commission de la Haute Autorité de santé.

Le Monde, qui a eu connaissance des détails de l'enquête, ajoute que les sommes dépassent largement les 50.000 à 60.000 euros annuels précédemment évoqués. Michel Aubier, qui bénéficiait d’un contrat de "médecin-conseil de la direction générale" du groupe pétrolier depuis 1997, aurait gagné plus de 100.000 euros annuels en 2012 et 2013 et près de 170.000 euros en 2014 (salaire et actions), affirme le quotidien.

Les ONG réclament "des peines exemplaires"

Son avocat François Saint-Pierre plaidera la relaxe: "Il n'y avait pas de conflit d'intérêts entre son intervention au Sénat et ses fonctions de médecin du travail chez Total, il n'était pas impliqué dans la production industrielle".

Les ONG Générations futures et Ecologie sans frontière ont réclamé de leur coté des "des peines exemplaires" et souhaitent que "ce procès soit le début d'une prise de conscience des méfaits des conflits d'intérêt dans le domaine de la santé".

Le Sénat a décidé de se constituer partie civile lors de ce procès.