Thann : une fuite d'huile sur un engin forestier serait responsable de la pollution de l'eau

L'eau ne sera pas potable avant plusieurs jours à Thann (Haut-Rhin) et dans six communes voisines, indique le groupe Suez. Une pollution aux hydrocarbure touche le réseau depuis mercredi.

Dans le secteur de Thann (Haut-Rhin), 15.000 habitants sont privés d’eau potable depuis mercredi. L'origine de la pollution a été identifiée : un engin forestier aurait perdu de l'huile au niveau de la station de captage à Willer-sur-Thur selon les premiers éléments de l'enquête menée par la gendarmerie.

Cette pollution aux hydrocarbures a été détectée sur le réseau d'eau distribué par le groupe Suez à Thann et dans six communes voisines : Lembach, Rammersmatt, Roderen, Bourbach-le-Bas, Bitschwiller-lès-Thann et Vieux-Thann. Il est toujours recommandé aux habitants de ne pas consommer l’eau du robinet pour un usage alimentaire. Jeudi, les communes ont procédé à une distribution d’eau en bouteille aux habitants.

Distribution de bouteilles d'eau à Thann. © Radio France - Patrick Genthon

Compliqué de nettoyer

Les agents de Suez sont à pied d’œuvre pour nettoyer l’ensemble du réseau et les dix réservoirs. Cela devrait durer plusieurs jours. "Ce n'est pas si facile que cela de nettoyer et purger un réseau" explique Clément Ritter, le directeur de la communication de Suez pour la région Nord-Est. "On doit nettoyer les dix réservoirs, les uns après les autres puisqu'on a fait le choix de maintenir la distribution d'eau du robinet même si elle n'est pas potable, pour que les gens puissent continuer d'utiliser leurs toilettes, les douches, etc..."

En raison de cette pollution la ville de Thann a décidé la fermeture exceptionnelle des écoles maternelles et élémentaires ce vendredi.