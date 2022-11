Pollution de l'Escaut : 500 000€ requis contre le sucrier Téréos

Le procureur de la République; Florian Pappo, a énuméré les négligences dont serait coupable Téréos : des négligences d'entretien d'abord, avec une végétation trop fournie sur la digue qui a cédé ce 9 avril 2020, ce qui explique en partie la catastrophe écologique. Plus de 13 tonnes de poissons morts pêchés quelques jours après dans l'Escaut, côté français (un chiffre très sous-estimé) et 50 à 70 tonnes dans le fleuve, côté belge. Il point aussi des négligences d'organisation : il était difficile de savoir qui était chargé de surveiller cet ouvrage.

Des saisonniers pour surveiller les bassins

La société sucrière disait encore à l'audience, la veille, qu'elle faisait appel aujourd'hui encore à des saisonniers, restant floue sur leur formation et leurs qualifications en la matière. Enfin, le magistrat note les négligences opérationnelles : Téréos a tardé à colmater la brèche, de la taille d'un terrier de lapin dans un premier temps avant de grossir pour atteindre une dizaine de mètres de large, ce qui a déversé la totalité des 100 000m3 d'eau de lavement de betteraves, de couleur noirâtre dans l'Escaut mais aussi dans les jardins d'une trentaine d'habitation, des champs et un terrain de football. Le procureur reconnaît toutefois que la période (la France connaissait alors son premier confinement strict) a pu compliquer la tâche de la société.

Corinne Lepage dénonce une mauvaise habitude de Téréos

Pour le magistrat, le premier groupe sucrier français n'a pas respecté la réglementation environnementale et semble y être habitué. Il a rappelé deux infractions en cours d'instruction concernant deux autres ouvrages de la sucrerie (le silo et la chaufferie). Une attitude qui interroge aussi Corinne Lepage, l'avocate de la région wallonne, ancienne ministre de l'Environnement française : "on n'est pas dans une petite PME, on est dans le 4ème groupe sucrier mondial".

Il y a une habitude, une atmosphère, un comportement à ne pas respecter la réglementation.

"Il y a aussi du cynisme quand Téréos communique beaucoup sur la RSE (responsabilité sociale et environnementale)". Une communication positive qui se noie, après les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du procureur, dans le désastre écologique que Téréos a causé dans l'Escaut sur des dizaines de kilomètres, en France et en Belgique. Lors de la première journée d'audience, ce jeudi, un agent de l'Office Français de la Biodiversité estimait que le retour à l'état d'origine du fleuve prendrait 70 à 80 ans si rien n'était fait, 10 à 15 ans si des actions de réparations écologiques étaient entreprises. Le préfet du Nord a justement ordonné ces actions à Téréos qui a 2 ans pour les mettre en oeuvre sinon la société sera condamnée à une astreinte de 2 000€ par jour de retard. La région wallonne a également réclamé à l'audience le versement de 17 millions d'euros pour dédommager les différents préjudices subis.

Les avocats de Téréos doivent plaider dans l'après-midi. Le jugement sera ensuite mis en délibéré par le tribunal correctionnel de Lille.