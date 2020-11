Pollution de la Fensch : 300.000 euros d'amende requis contre Arcelor Mittal à Florange

Arcelor Mittal comparaissait pour la première fois devant la justice, ce mardi, pour la pollution de la Fensch, en mars et août 2019. Des eaux souillées d'hydrocarbures s'étaient répandues dans la rivière, issues de la cokerie. Le parquet du tribunal de Thionville a requis une amende très élevée contre l'entreprise : 300.000 euros. Des amendes de 3.000 et 5.000 euros ont également été requises contre le directeur du site et l'ancien directeur de la cokerie, qui a fermé pendant le premier confinement, en mai 2020.

La pollution est caractérisée, selon le substitut du procureur, Ludovic, Louet, qui a dressé un réquisitoire sévère. Il cite sur l'un des épisodes des taux d'hydrocarbure dans l'eau de la rivière de l'ordre de 126% au-dessus des valeurs autorisées. Les faits remontent au 8 mars et au 12 août 2019. La pollution est liée à une opération de nettoyage de la cokerie pour le 1er épisode et à de fortes pluies pour le second. Deux associations environnementales et la mairie de Florange s'étaient portées partie civile.

"Arcelor Mittal avait conscience des risques" - le substitut du procureur de la République

Pour le parquet, Arcelor Mittal doit aussi être condamné pour ne pas avoir obtempéré dans les temps à un arrêté de la préfecture de Moselle de mai 2016 pour la mise aux normes de la cokerie. L'entreprise aurait traîné les pieds pour mettre le site en conformité avec le code de l'environnement. Et la Préfecture a du faire une mise en demeure avec astreinte financière en octobre 2018, car il n'y avait eu aucun changement. L'histoire de la pollution industrielle dans la vallée de la Fensch est longue, selon le magistrat, et "Arcelor Mittal avait conscience des risques".

Nous nous inscrivons dans une démarche d'amélioration continue sur les sujets environnementaux - ArcelorMittal

Les avocats du géant de l'acier et des deux cadres poursuivis par la justice plaident la relaxe. Ils estiment que l'entreprise et ses dirigeants ont fait le maximum pour améliorer la situation. Dans un communiqué de presse, ArcelorMittal explique que "cette audience a été l’occasion pour l’entreprise de rappeler qu’elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue sur les sujets environnementaux". L'affaire est mise en délibéré au 3 janvier 2021.