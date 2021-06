Pollution de la Norge : deux maires envisagent de porter plainte contre "X" pour écocide près de Dijon

De nombreuses algues prolifèrent dans les eaux de la Norge. Repérée à Norges-la-Ville -où ce cours d'eau affluent de la Tille prend sa source- cette pollution supposée se déplace en aval vers Bretigny. Elle se caractérise par une coloration des eaux et une forte odeur de putréfaction.

Depuis vendredi dernier les eaux de la Norge sont envahies par les algues et changent de couleur, "on se croirait dans un lagon dans les îles" peste le maire de Norges-la-Ville

Deux maires de villages appartenant à la communauté de communes Norges-et-Tille au Nord de Dijon envisagent de porter plainte contre "X" pour "écocide". Ce sont les maires de Bretigny et de Norges-la-Ville. Depuis vendredi dernier de mystérieuses algues prolifèrent de manière très rapide dans la Norge dont les eaux se teintent de bleu et d'où émanent de fortes odeurs de putréfaction.

La police de l'environnement fait des prélèvements

Pour tenter de faire la lumière sur cette pollution supposée et ses origines éventuelles -naturelle ou humaine- ce mardi matin les hommes de l'Office Français de la Biodiversité, la police de l'environnement, sont venus effectuer des prélèvements à Norges-la-Ville où la rivière prend sa source. Les résultats sont attendus la semaine prochaine.

Les algues se décomposent entraînant de très mauvaises odeurs

Denis Meyer, maire de Norges-la-Ville, évoque ces algues et explique ce qu'il redoute être une pollution. "Elles sont arrivées très rapidement la semaine dernière. En trois-quatre jours on a assisté à un développement inhabituel et en ce moment elles sont en train de se décomposer. Les algues entrent en putréfaction ce qui génère une odeur nauséabonde qui impacte très fortement la vie du village."

La police de l'environnement est venue effectuer des prélèvements ce mardi, ils vont être envoyés au laboratoire départemental, résultats attendus la semaine prochaine © Radio France - Thomas Nougaillon

On a l'impression d'être dans un lagon ce qui n'est pas très courant pour la Norge

C'est la couleur de la rivière qui a mis Denis Meyer sur la piste d'un phénomène anormal. "Quand on va de l'autre côté du barrage on a l'impression d'être dans un lagon dans les îles ce qui n'est pas très courant pour la Norges". Comme Didier Maingault, son homologue de Bretigny, Denis Meyer, premier magistrat de Norges-la-Ville craint d'éventuelles conséquences sur la vie aquatique et la flore de la rivière.

Denis Meyer, maire de Norges-la-Ville, évoque le développement très rapide de ces algues Copier

La Norges manque d'oxygène

Cette pollution est-elle inquiétante ? Réponse d'Olivier M. membre de la police de l'environnement. "Pour l'instant il ne faut pas s'inquiéter parce que le phénomène est très limité parce qu'il est cantonné entre la source située sur la commune de Norges-la-Ville et Bretigny. Ce que l'on constate c'est une 'désoxygénation' du milieu qui génère des mortalités piscicoles et peut-être aussi de végétaux."

D'impressionnantes algues se développent depuis vendredi dernier mais le manque d'oxygène les faits mourir © Radio France - Thomas Nougaillon

Peut-être que l'on trouvera, peut-être que l'on ne trouvera pas

Pourquoi l'eau de la Norge s'est-elle mise à manquer d'oxygène ? "La mortalité s'explique par cette désoxygénation du milieu. Après à quoi est due cette désoxygénation ? On cherche. Peut-être que l'on trouvera, peut-être que l'on ne trouvera pas. Parce qu'il y a aussi les eaux souterraines donc il faudra peut-être voir ce qui s'est passé au-dessus sur le bassin d'alimentation de la source".

"Il ne faut pas s'inquiéter" explique Olivier M. membre de la police de l'environnement Copier

Pollution d'origine agricole ?

Dans les deux communes certains évoquent une pollution qui pourrait être d'origine agricole. Piste démentie par le policier de l'environnement. "On a vraiment aucun élément pour l'instant pour définir l'origine précise du phénomène. Cela peut effectivement être d'origine agricole, ça peut aussi être d'origine industrielle... Il faut qu'on poursuive encore les recherches."

Les policiers de l'environnement ont effectué des prélèvements © Radio France - Thomas Nougaillon

La gendarmerie a été informée par le maire de Bretigny qu'une éventuelle plainte contre "X" sera déposée si la pollution porte la main de l'homme © Radio France - Thomas Nougaillon

Pas de soucis pour l'eau du robinet toujours potable

Conséquence de cette pollution : les eaux de la Norge du côté de Norges-la-Ville et de Bretigny manquent donc d'oxygène, une dizaine de cadavres de poissons et des alevins ont d'ailleurs été retrouvés dans les eaux de la rivière vers Bretigny. En attendant des arrêtés municipaux ont été pris pour interdire la baignade et -par précaution- le maire de Norges, également vice président du syndicat des eaux, a obtenu le raccordement au réseau d'eau potable du Grand-Dijon.

