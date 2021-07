Pollution de la Norges : les élus de Bretigny offrent des bouteilles "d'eau de source" au Préfet de Côte-d'Or

Coup d'éclat, action symbolique du conseil municipal de Bretigny qui a livré des bouteilles étiquetées "eau de source de la Norges" au préfet de Côte-d'Or ce mercredi 7 juillet 2021.

Une quarantaine de bouteilles en préfecture

Au total, sous l'égide de Didier Maingault, maire de Bretigny, ils ont emmenés une quarantaine de bouteilles en plastique remplies par des habitants dans les sources de la rivière. Une dizaine ont été "offertes" de la main à la main au préfet qui a reçu le premier magistrat de la commune durant une vingtaine de minutes.

Aurélien Trioux, troisième adjoint en charge de l'environnement à la mairie de Bretigny, a lui aussi emmené sa bouteille © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils réclament une cellule de crise

Alors que la Norges est polluée depuis 13 jours, ce mercredi 7 juillet 2021, les élus ont demandé la mise en place d'une cellule de crise. Cellule de crise qui devrait avoir pour mission selon eux de coordonner l'action des services de l'Etat compétents en la matière à savoir : l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité (la police de l'environnement), le Syndicat des eaux et de l'assainissement ainsi que les élus pour trouver l'origine de cette pollution et parvenir à la stopper.

Ce n'est pas un phénomène naturel

Les premiers résultats des prélèvements effectués il y a quelques jours sont tombés. Didier Maingault, explique qu'ils "confirment une pollution par charge organique". Si l'origine de la pollution reste pour l'heure toujours très mystérieuse, une chose est sûre, ce n'est pas un phénomène naturel dit encore Didier Maingault.

Ce n'est pas une rupture de canalisation

"Non on ne le pense pas. On sait qu'avec les intempéries il peut y avoir l'arrivée par l'eau de pluie de matières organiques dans l'eau mais pas en teneur aussi importante". Rupture de canalisation ? Agriculteur indélicat ? "C'est difficile de se prononcer, il y a une enquête en cours suite aux dépôts de plainte des maires de Bretigny et de Norges, il faut laisser cette enquête. Mais en tout cas du côté des canalisations des eaux usées les contrôles menés sur les conduites n'ont rien montré, cela ne peut pas venir du réseau".

Didier Maingault prend la parole à la fin de son tête à tête avec Fabien Sudry, le préfet de Côte-d'Or, il estime avoir été entendu © Radio France - Thomas Nougaillon

Le taux d'oxygénation toujours très bas

Toujours est-il que l'eau de la Norges est une eau devenue : putride, soufrée, le niveau d'oxygène a chuté entraînant la mort de nombreux poissons morts étouffés en l'espace de quelques jours. Aujourd'hui si la tendance semble à l'amélioration, le taux d'oxygénation de l'eau reste toujours désespérément bas. Mais Didier Maingault estime que le préfet -à qui il a offert une dizaine de bouteille "d'eau de source de la Norges"- l'a entendu.

La préfecture organise une réunion ce jeudi

Dans un communiqué la préfecture de Côte-d'Or confirme qu'une "enquête judiciaire a été diligentée elle est en cours et aucune conclusion ne peut à ce stade être livrée". Sans surprises pour l'heure "aucune source de pollution n’a pu être identifiée" et "toutes les possibilités sont examinées". Le préfet doit réunir les élus ce jeudi pour faire un point partagé de situation et envisager les suites à donner.

