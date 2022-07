Pollution des égouts à Evron à cause de la fuite d'une cuve à fuel

Une étrange et anormale odeur se dégage d'un quartier d'Evron ce samedi 16 juillet. Il s'agit d'une fuite dans une cuve à fuel qui pollue les égouts. La municipalité recherche activement le propriétaire afin de pouvoir réparer le plus vite possible.