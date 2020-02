Plusieurs galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées mardi 18 février sur des plages du littoral atlantique, en Loire-Atlantique et en Vendée. Pour l'instant, aucune pollution n'a été retrouvée en mer. On ne sait pas ce qui a causé cette pollution.

Pollution : des galettes d'hydrocarbures retrouvées sur les plages de Loire-Atlantique et Vendée

Loire-Atlantique, France

Des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées mardi 18 février à plusieurs endroits du littoral atlantique, en Loire-Atlantique et en Vendée. Ces galettes de fioul lourd ont été signalées au moins à Assérac, Piriac-sur-Mer, la Turballe, Pornichet et Saint-Michel-Chef-Chef pour la Loire-Atlantique. A Saint-Brévin-les-Pins, il persiste un doute sur les éléments signalées sur la plage. On ne parle pas de grosse quantité d'après la préfecture mais plutôt de quelques galettes qui sont apparues au moment de la marée haute. En Vendée, Notre-Dame-de-Monts est la seule commune signalée pour l'instant.

Pas de pollution en mer

Cette pollution semble limitée aux plages et leurs abords. En mer, les satellites de la préfecture maritime n'ont pas détecté de pollution. Cependant, des vols de surveillances vont quand même avoir lieu mercredi pour en être sûr. Des prélèvements ont été faits sur les galettes retrouvées : ils seront analysés par le centre d'expérimentation, de recherche et de documentation, qui est spécialisé dans ce domaine. L'objectif est de tenter de comprendre d'où proviennent ces galettes. Pour le moment, les autorités ne disposent d'aucune piste précise. La seule hypothèse est que la tempête Dennis - qui a touché l'ouest ce weekend - ait pu "rabattre" ces galettesmais aucun incident d'un navire en mer n'a été signalé pour autant.