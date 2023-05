Pollution : du produit fongicide versé dans un contre-fossé le long de l'Escault dans le Cambraisis

Il est 13h30 environ ce lundi après-midi à Rues-des-Vignes, dans le Cambraisis, quand un tracteur perd sa remorque, une citerne qui transportait des milliers de litres de produit fongicide, ce liquide chimique et dangereux utilisé pour traiter les cultures agricoles. La citerne tombe alors dans un contre-fossé le long de l'Escault et se perce, faisant craindre un risque de pollution du fleuve.

Pour éviter la contamination de l'eau, les pompiers et les équipes de Véolia sont intervenues tout l'après-midi. Les premiers ont d'abord colmaté la fuite avec de la paille et des absorbants tandis que les seconds ont nettoyé les égouts et la chaussée. "Au total, on a pompé 53 mètres de canalisation et quatre avaloirs, ces ouvertures sur le trottoir qui servent à évacuer les eaux de ruissellement vers les égouts. On a pompé le produit fongicide qui avait pu s'échapper, explique Frédéric Haas, le directeur de la communication de Veolia Eau Hauts de France. Cela a permis d'éviter une pollution parce que le produit déversé n'est pas arrivé jusqu'en stations d'épuration. Il n'y a donc pas d'impact sur le milieu naturel à notre connaissance."

La circulation sur la route départementale 103 a été coupée pendant toute la durée de l'intervention. Les gendarmes et le maire de la commune Marc Langlais étaient sur place.