Pollution en Isère : légère amélioration, mesures levées au sud du département

Les orages de dimanche soir et ceux prévus à nouveau ce lundi soir ayant contribué à une amélioration de la qualité de l'air dans le sud du département, la Préfecture de l'Isère décide de lever les mesures en vigueur dans ce secteur mais elles sont maintenus partout ailleurs.

Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes concernant la qualité de l’air sur le département de l'Isère et les prévisions météorologiques de Météo France, la Préfecture de l'Isère décide ce lundi soir de lever les mesures de restrictions de vitesse et de circulations en cours depuis samedi matin dans le bassin "Zone Alpine Isère", soit les hauteurs de Chartreuse, Vercors, Belledonne, le Trièves et le plateau Matheysin.

La légère amélioration de la qualité de l'air ne "permet pas" en revanche selon le communiqué préfectoral, de mettre fin aux dispositifs en vigueur sur les bassins "Grenoblois" et "Lyonnais Nord-Isère" à savoir :

- Moins 20km/h partout sur les axes où la vitesse est habituellement supérieure ou égale à 90km/h. Vitesse limitée à 70km/h même sur les grands axes entrant ou traversant de la Métropole grenobloise et de Lyon.

- Circulation interdite à tout véhicule dépourvu de vignette Crit'air

- Circulation interdite à tout véhicule munie d'une vignette Crit'Air supérieure à 3 dans la Métropole grenobloise ainsi que sur les territoires de la Capi et de Vienne Agglo sur les communes suivantes : Bourgoin- Jallieu, Chasse sur Rhône, L’Isle d’Abeau, Pont-Evêque, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, La Verpillère, Vienne, Villefontaine et Seyssuel, dans le