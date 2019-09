Pollution : Greenpeace dénonce l'impact des voitures SUV sur la planète

"Tueuses de climat". Voilà comment les militants de Greenpeace qualifient les voitures SUV, l'acronyme de "sport utility vehicle", des petits 4X4 de ville pointés du doigt dans le rapport de l'association publié ce mardi 10 septembre 2019, à la veille de l'ouverture du salon de l'automobile de Francfort. Selon l'OGN, qui assure que l'ensemble des voitures vendues dans le monde par les grands constructeurs en 2018 émettront autant que tous les habitants de l'Union européenne, plus la voiture a une grosse cylindrée, plus elle consomme, et plus elle émet de gaz à effet de serre.

Les SUV ont la côte

Beaucoup s'arrachent ce petit 4x4 de ville, familial, qui remplace au fil du temps l’indécrottable monospace. En dix ans, les ventes ont quadruplé : de 8% en 2008 à 32% en 2018. Pourtant, c'est une plaie pour le climat. Plus gros. Plus lourd : il pèse un quart de tonnes de plus qu'une cinq portes de taille moyenne. Qu'il carbure à l'essence, au diesel ou à l'électrique, il consomme beaucoup d'énergie et pollue donc bien plus.

Malgré les promesses vertes des constructeurs, impossible aujourd'hui de passer à côté de ces publicités vendant les mérites de la SUV. Souvent des enfants, apaisés à l'arrière, les parents satisfaits qui admirent le paysage dans le calme, même si la route est sinueuse et cabossée. Ou encore ce petit bélier qui ne recule devant rien... sauf devant une SUV :

Ces gros modèles offrent plus de sécurité, plus de confort, avec plus d'airbags et de capteurs, ce qui fait parfois oublier à certains l'urgence climatique.

Qui est le plus gros pollueur ?

Avec 86 millions de véhicules vendus en 2018, on estime que l'ensemble de l'industrie automobile est responsable de 4,8 gigatonnes d'émission carbone, soit 9% des émissions de gaz à effet de serre. Les plus gros constructeurs sont les plus gros pollueurs : Volkswagen arrive en tête des émissions, devant Renault-Nissan, Toyota, General Motors et Hyundai-Kia. À eux cinq, ils représentent 55% des émissions carbone de la filière.

"Nous demandons à cette industrie de changer radicalement, ou d'être responsable devant l'Histoire", estime Greenpeace, pour qui "son inaction nous prive d'un avenir plus vert, plus propre, avec davantage de chances de survie". Ce rapport est publié alors que les parlementaires vont de nouveau examiner la loi énergie climat avec la question de l'encadrement de la publicité pour ces gros véhicules.

