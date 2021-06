Pollution maritime en Corse : l’enquête se poursuit

Après le dégazage qui a entraîné une forte pollution sur la côte est de la Corse et l'échouage de boulettes d'hydrocarbures sur certaines plages de l'île, la situation semble moins critique qu'elle n'aurait pu l'être.

La nappe qui s'étendait sur 35 kilomètres de long s'est peu à peu disloquée et les courants l'emmènent vers le sud.

Même si des dégâts peuvent encore arriver, il n'y aura pas de marée noire type Erika, cela n'empêche pas les autorités de mener une enquête très minutieuse pour retrouver le navire à l'origine du dégazage.

Comment l'identifier? C'est le travail que mènent depuis le premier jour les militaires de la gendarmerie maritime de Méditerranée

En tout, onze enquêteurs sont mobilisés sur ce dossier et tentent de retracer le parcours de la nappe d'hydrocarbures. Ils peuvent s'appuyer sur des spécialistes, tels que Météo - France ou le CEDRE, le centre de recherche et d'expérimentation sur les pollutions.

En analysant, les courants, les vents et l'état de la mer, l'objectif est de déterminer la zone où le dégazage a été effectué.

Si la nappe s'est aujourd'hui disloquée, elle était encore compacte vendredi dernier lorsqu'elle a été découverte, ce qui laisse penser que la pollution était très récente.

Si trois navires ont été identifiés comme suspects dans une zone qui intéresse les enquêteurs, d'autres bateaux plus petits devraient être contactés afin de recueillir des informations, un peu comme on ferait une enquête de voisinage à terre.

Les coupables encourent une amende allant de 50 000 à 10 000 millions d'euros.