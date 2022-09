Pollution plastique : Lactalis visé par une mise en demeure de trois ONG environnementales

Trois ONG, ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France, ont mis en demeure ce mercredi Lactalis et huit autres grands groupes de l'agroalimentaire ou de la grande distribution (Auchan, Carrefour, Casino, Danone, Les Mousquetaires, Picard, Nestlé et McDonald's) de mieux lutter contre la pollution plastique.

"Le premier travail qui doit être fait, c'est en fait faire un état des lieux de la production plastique de l'entreprise, explique Alice Elfassi, responsable juridique de Zero Waste France, parce que ça, c'est en réalité une obligation légale dans le cadre du plan de vigilance. Et pour l'instant, Lactalis ne s'y est pas assujettie."

Le géant mayennais du lait est selon lui "un faible utilisateur de plastique comparé à d’autres grandes entreprises agroalimentaires" et dit avoir pris des mesures comme "le financement de nouvelles technologies de recyclage pour les pots de yaourt en polystyrène", l'accompagnement de "[ses] éleveurs partenaires vers une meilleure gestion du plastique dans les exploitations." "Nous avons modifié nos bouteilles de lait et ainsi économisé 1200 tonnes de plastique", écrit Lactalis.

Lactalis a trois mois pour réagir à la mise en demeure. Les associations pourraient ensuite envisager une action en justice.